США намерены развернуть в Европе масштабные учения для “сдерживания России”

Соединенные Штаты намерены увеличить масштаб и сложность учений на территории Европы для поддержания здесь мира и свободы, которым якобы угрожает “агрессия” со стороны России.

Как сообщает Reuters, в немецкий порт Бремерхафен были направлены четыре тысячи американских военных и почти три тысячи единиц техники для проведения учений. По словам заместителя главы европейского командования американских ВС (EUCOM) Тима Рея, акцент во время проведения учений будет сделан на оперативном взаимодействии и реагировании на кризисные ситуации, а также на противоракетной обороне. Эти меры необходимы для сдерживания “российской агрессии” и обеспечения территориальной целостности союзников США.

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