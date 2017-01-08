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//В мире

Глава МИД Чехии: американская политика оказалась в тупике

8 января 2017, 18:44 [ «АН-онлайн» ]

Глава МИД Чехии: американская политика оказалась в тупике
Фото: globallookpress.com

По мнению главы чешского МИДа Лубомира Заоралека, американская политика в настоящий момент находится в таком безвыходном положении, что помочь ей выбраться из тупика сможет только тот, кто смотрит на ситуацию под другим углом.

Выступая в дебатах на республиканском телевидении, Заоралек подчеркнул, что полный провал американской политики на Ближнем Востоке как нельзя лучше демонстрирует тупик, в котором в настоящий момент оказались американские власти вследствие действий администрации Обамы.

Мнение Заоралека поддержал и другой участник дебатов - экс-глава МИД и бывший посол в США Александр Вондра. Он заявил, что избрание Трампа является риском, но это в любом случае лучше, чем медленный упадок, в который пришла бы страна в случае победы Хиллари Клинтон.

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