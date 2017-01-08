Израильский дипломат назвал главу британского МИД “полезным идиотом”

Громкий скандал разгорелся после того, как была опубликована запись частного разговора, в ходе которого израильский дипломат Шаи Масот называет главу МИД Великобритании Бориса Джонсона идиотом.

Как сообщает lenta.ru, скандальная беседа состоялась во время встречи Масота и чиновницы Марии Стриццоло в одном из лондонских ресторанов. Третьим участником встречи стал репортер Al Jazeera, представившийся членом поддерживающей Израиль лейбористской партии - именно он и записал разговор.

Ничего не подозревающий Масот заявил, что Джонсон - “идиот”, который не выполняет никаких обязанностей, однако Израилю он полезен, поскольку настроен дружественно. А вот его заместителя, Алана Дункана, необходимо сместить с должности, поскольку тот неоднократно высказывался в поддержку палестинцев.

После того, как запись разговора была опубликована, послу Израиля в Великобритании Марку Регеву пришлось извиниться перед Дунканом.

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