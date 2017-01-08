Ранее «АН-онлайн» сообщали о теракте в Иерусалиме, где грузовик врезался в толпу пешеходов. Погибло 4 человека и не менее полутора десятков пострадали. Полиция уничтожила водителя. Место трагедии оцеплено.

Случившееся в Иерусалиме сразу назвали терактом. Водитель на грузовике протаранил толпу пешеходов, убив четверых человек и ранив не менее пятнадцати, пишет «Комсомольская правда».

Запись с места теракта появилась в сети. На видео видно, что полиция до сих пор исследует место теракта. Большегруз все еще находится на том самом месте, где его остановил огонь полиции. Грузовик врезался в группу военнослужащих, которые перед этим только вышли из автобуса. Известно, что террорист палестинского происхождения.