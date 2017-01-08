Вооруженный ножом мужчина напал на полицейский участок

В немецком городе Дуйсбург, расположенном на западе страны, вооруженный ножом неизвестный устроил нападение на полицейский участок.

Ворвавшись в здание, он бросился на стражей порядка, и тем не оставалось ничего другого кроме как открыть огонь на поражение. Что толкнуло мужчину на такой изначально самоубийственный поступок, так и осталось неизвестным.

Однако как сообщает газета Rheinische Post, прежде чем направиться в участок, мужчина ранил двоих: один человек подвергся нападению в квартире, другой - уже на улице. Раненым была оказана медицинская помощь. Известно, что один из них в настоящий момент находится в тяжелом состоянии.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня