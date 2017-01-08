Президент Чехии назвал республику следующей целью террористов

Чешский лидер Милош Земан убежден, что в республике не исключена возможность террористической атаки. Более того, он выразил уверенность, что именно Чехия станет следующей целью террористов.

В ходе своего выступления по TV Blesk президент заявил, что по-прежнему сохраняется высокая вероятность теракта в республике, поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать мерами безопасности. По его словам, практически каждый отчет спецслужб содержит сообщения о возможной атаке террористов.

Земан также подчеркнул, что усиление мер безопасности при входе на территорию президентской резиденции, хотя и привело к увеличению очередей и времени ожидания, тем не менее, является необходимым шагом после берлинского теракта.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня