Папа Римский призвал помогать замерзающим

Аномальные морозы стоят сейчас не только в России, но и в Италии. Римский Папа Франциск днем ранее приказал круглосуточно держать открытыми двери приютов для бездомных, которые расположены рядом с Ватиканом.

В проповеди 8 января понтифик призвал всех верующих молиться за тех, кто страдает от холода. Проповедь называлась "Ангел небесный". Папа обращался к паломникам, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает ТАСС.

Понтифик напомнил, что в Италии уже есть жертвы холодов. Служащие Ватикана раздают бездомным утепленные спальники. Итальянские власти информируют о восьми жертвах аномальных морозов. Все погибшие - мигранты.