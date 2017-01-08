Боец ВСУ погиб, защищая женщину от стаи овчарок

Об инциденте с овчарками 8 января сообщается на страничке киевской администрации в Facebook. Сорокалетний боец ВСУ Владимир Томилин защитил женщину от нападения стаи овчарок, а сам погиб в схватке.

Украинский военнослужащий в селе Кучаков (под Киевом) отвлек внимание собак на себя, и дама сумела спастись, убежав от стаи озверевших псов, передает телеканал «Звезда».

На помощь военнослужащему прибежал один из соседей и подстрелил одну из овчарок, после чего собаки убежали. Но боец ВСУ получил смертельные ранения. Известно, что собаки принадлежали одному из местных собаководов. Селяне, узнав о смерти солдата, готовы были учинить самосуд над владельцем животных, и только вмешательство полиции их остановило.