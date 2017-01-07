Названо имя нового главы нацразведки США

Избранный 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решил, кто станет директором национальной разведки США.

На этот пост официально выбран бывший сенатор от штата Индиана Дэниел "Дэн" Коутс. На официальном сайте переходной команды республиканца уже опубликована данная информация. Сам Трамп убежден, что кандидатура сенатора является правильным выбором для должности главы национальной разведки США.

По мнению политика, Коутс показал свой здравый смысл, а также глубокие знания в профессиональной области - именно это необходимо для того, чтобы поддерживать безопасность Америки.