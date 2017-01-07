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В Орле горит торговый центр
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Российский лыжник Устюгов стал победителем многодневки «Тур де Ски»-2017
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СМИ: В Твери покончил с собой активист партии “Яблоко”
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В Ленобласти разыскивают пропавшего шестилетнего ребенка
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Российских скелетонистов допустили до мирового чемпионата
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Российские бобслеисты взяли "серебро" на Кубке мира
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В Башкирии пятилетний малыш умер после того, как покатался с горки
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В Крыму мужчина сжег себя из-за ссоры с женой
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Синдзо Абэ приедет в Россию, чтобы решить территориальный спор
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Американские баскетболистки подрались во время матча (ВИДЕО)
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ИноСМИ: Американский спецназ готовит покушение на Ким Чен Ына
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Калужский пенсионер сгорел, когда готовил завтрак
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В Ижевске снег проломил крышу многоэтажки
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Британское антидопинговое ведомство предложило отстранить Россию от ОИ-2018
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Жестоко избитая и замерзшая девушка найдена на трассе под Кировом
|07.01 19:45
На востоке Москвы обнаружен труп ребенка
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Трамп: хорошие отношения с РФ - это благое дело
|07.01 19:15
Суперкар врезался в самосвал в Санкт-Петербурге
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Российский лыжник Устюгов стал вторым на шестом этапе многодневки «Тур де Ски»
|07.01 16:19
Под Липецком мужчина насмерть замерз на пороге своего дома в рождественскую ночь
|07.01 15:05
ЦБ снизит ставки по кредитам для регионов
|07.01 14:05
Тысяча жителей подмосковного Королева остались без отопления в мороз
|07.01 13:13
Из московской гостиницы экстренно эвакуируют посетителей
|07.01 09:50
В Москве вспыхнул пожар, который привел к человеческим жертвам
|06.01 21:07
Стало известно, что сказал на допросе задержанный по делу о стрельбе в Москве
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В Тульской области школьница попала под поезд
|06.01 19:15
Новые подробности расследования стрельбы в Москве: возбуждено уголовное дело
|06.01 18:55
Семья чуть не замерзла в автомобиле, у которого от мороза взорвалось колесо
|06.01 18:18
В Севастополе неизвестный, выкрикивая угрозы, пытался сжечь российский флаг
|06.01 17:02
Московская полиция задержала молодых людей, подозреваемых в стрельбе из автомата