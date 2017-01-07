В ходе расследования жестокого убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова турецкая полиция арестовала пять человек.

Четверо задержанных являлись сослуживцами преступника в органах МВД. Как сообщает Anadolu, ссылаясь на данные прокуратуры города Измира, пятым арестованным является один из активистов организации FETO, лидером которой является исламский проповедник Фетхуллах Гюлен.

Есть предположение, что мужчина курировал сторонников данной организации из числа курсантов полицейской школы в Измире, где ранее учился преступник, который стрелял в российского посла Андрея Карлова.