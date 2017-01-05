Стало известно, кто будет портить европейцам жизнь в 2017 году

Стало известно, кто в 2017 году будет портить европейцам настроение, вызывая желание “залезть под одеяло с головой”. В списке неприятных личностей, составленном изданием Politico, вполне предсказуемо оказался ряд политических деятелей.

Однако политиками список не ограничился. По мнению автора статьи, негативное влияние будут оказывать британские таблоиды, из-за влияния которых на общественное мнение Brexit может пройти максимально болезненно для сторон. Кроме того, в списке оказались китайские футбольные боссы, приобретающие спортсменов ведущих европейских клубов, а также “российские хакеры”, подрывающие международные отношения.

Из политиков, представляющих опасность для душевного равновесия жителей Европы, автор статьи называет ряд лидеров европейских партий. Среди них руководитель польской партии "Право и справедливость", "самый влиятельный антиевропейский политик в ЕС" Ярослав Качиньский, глава каталонской администрации Карлос Пучдемонт, выступающий за независимость от Испании, и даже один из представителей администрации президента США Дональда Трампа - Майкл Флинн, которого автор называет настолько неполиткорректным, что все заявления Трампа меркнут на его фоне.

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