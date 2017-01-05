Антироссийские санкции стоили ЕС почти 18 миллиардов евро

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В Якутии аварийно сел Ту-154 (ВИДЕО)
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Рыболовное судно "Монни" обнаружено на дне Финского залива
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Пушков: Германия не нашла сил осудить бандеровский марш в Киеве
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Крымский депутат призвал Киев прекратить истерики по поводу Черноморского флота
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ЧМ по хоккею: молодежная сборная России проиграла США по буллитам со скандалом
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У американского бомбардировщика Б-52 в полете отвалился двигатель
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В Финском заливе пропало рыболовное судно с российской командой
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Представитель Марин Ле Пен ответил украинскому МИДу на угрозы
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Россиянин Сергей Устюгов одержал четвертую победу на гонке "Тур де Ски"
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Состояние избитого бойца Мирзаева внезапно ухудшилось
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Так шутят в Германии: немца замуровали в его доме
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