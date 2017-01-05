Антироссийские санкции стоили ЕС почти 18 миллиардов евро

Введенные против России ограничения и ответные российские санкции дорого обошлись Евросоюзу, ударив по экономике 27 европейских стран.

Согласно докладу австрийского института экономических исследований (WIFO), общий урон от введенных ограничительных мер составил порядка 17,6 миллиарда евро. При этом наиболее сильно пострадала экономика Германии: причиненный санкциями ущерб специалисты оценили в 6 миллиардов долларов. На втором месте - Франция (1,63 миллиарда), затем в списке следует Польша (1,3 миллиарда).

Кроме того, санкции “ударили” по экономике таких стран, как Италия, Австрия и Чехия. Не так давно “АН-онлайн” писали, что министр сельского хозяйства Чехии Мариан Юречка заявил, что из-за российских контрсанкций 2016 год стал худшим годом для фермеров страны за последние почти тридцать лет.

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