Спецслужбы США не проверяли информацию об атаках “российских” хакеров

Несмотря на все обвинения со стороны США, что хакерские атаки были организованы по приказу Кремля, ни одна из американских спецслужб не проводила проверку компьютеров Демократической партии, а выводы были сделаны на основе информации стороннего источника.

Как сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на свой источник в национальной разведке страны, а также на замглавы пресс-службы Национального комитета Демократической партии (НКДП) Эрика Уокера, ни одно государственное ведомство не проводило экспертного анализа компьютеров - эта работа по непонятным причинам была поручена частной компании Crowdstrike. Издание отмечает, что представители ФБР отказались от комментариев по этому поводу.

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