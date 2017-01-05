Обаму наградили медалью Минобороны США за борьбу с “российской агрессией”

Президент Соединенных Штатов Барак Обама был награжден медалью американского министерства обороны за особые заслуги на посту главы государства, в том числе - за борьбу с терроризмом и "российской агрессией".

На церемонии непосредственно перед вручением награды был зачитан список заслуг американского лидера, среди которых - укрепление партнерских отношений с другими странами, модернизация вооруженных сил и борьба с мировым терроризмом. Ведущий церемонии отметил, что благодаря действиям президента террористическая группировка “Исламское государство” (запрещена в России) “оказалась на грани разгрома”. Кроме того, в числе заслуг Обамы - усиление военного присутствия США в Европе “для сдерживания российской агрессии”.

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