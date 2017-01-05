Королева Швеции: дворец просто кишит призраками!

Члены королевской семьи - не единственные обитатели дворца Дроттнингхольм. По словам королевы Сильвии, резиденция шведских королей просто кишит призраками.

Как сообщает агентство Associated Press, такой ответ дала королева на вопрос журналистов, видела ли она во дворце привидений. По ее словам, Дроттнингхольм, построенный еще в 16 веке, стал местом обитания большого числа призраков. Однако королева заверила, что нет никаких причин для беспокойства: все они вполне дружелюбные и не представляют никакой опасности для других обитателей дворца.

О живущих во дворце “касперах” королева рассказала в новом документальном фильме, который будет показан зрителям уже завтра.

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