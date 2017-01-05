Скандальная публикация появилась накануне в турецкой газете Yeni Akit. На официальном сайте издания, а также в Twitter, был опубликован коллаж, на котором снимок террориста, напавшего на ночной клуб в Стамбуле, совмещен с фотографией президента США Барака Обамы.

В редакторе изображений лицо террориста было заменено на лицо американского лидера. Получившийся коллаж был опубликован рядом с обычной фотографией Обамы и сопровождался комментарием: “Наиболее четкая фотография убийцы”. Заметка, иллюстрацией к которой стал коллаж, содержит всего одно предложение: “В социальных сетях обсуждают, что за нападением на ночной клуб стоят США”.









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