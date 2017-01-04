Житель Китая напал с ножом на группу детсадовцев

В среду, 4 января, в Китае случилось чудовищное происшествие в детском саду.

На территорию учреждения в городе Пинсян Гуанси-Чжуанского района зашел неизвестный мужчина, вооруженный ножом. Злоумышленник по неустановленной причине набросился с холодным оружием на детей. Согласно информации, предоставленной местными СМИ, ранения получили не менее одиннадцати малышей.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали нападавшего. Все пострадавшие были экстренно доставлены в больницы, ими занимаются врачи.