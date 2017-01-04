С 2017 года французы после смерти автоматически становятся донорами органов

Граждане Франции с 1 января текущего года автоматически становятся донорами органов после смерти.

Отмечается, что избежать донорства можно лишь предварительно отказавшись от данной процедуры - попросить официально внести имя в соответствующий список. Как сообщает издание The Guardian, в настоящий момент подобное заявление можно направить в уполномоченный орган, написав заказное письмо. Сейчас в этом списке состоят примерно 150 тысяч человек.

Есть еще один вариант не передавать органы другим людям после смерти - родственники должны написать заявление уже по факту смерти человека.