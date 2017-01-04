Военный самолет потерпел крушение в Ираке

Утром в среду, 4 января, армия Ирака сообщила о крушении военного самолета.

Согласно последней информации, трагедия произошла сегодня в ходе полета одного из формирований военной авиации страны. Как уточняет телеканал Sky News Arabiya, самолет разбился неподалеку от города Байджи в провинции Салах-эд-Дин в Ираке. Предполагается, что причиной крушения стал технический сбой.

К настоящему моменту данных о судьбе экипажа не поступало. Специалисты сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.