Американский полицейский едва не убил школьницу, бросив ее на пол

Пользователей социальной сети Twitter на днях шокировала видеозапись, опубликованная в одном из аккаунтов.

Инцидент, записанный на камеру, произошел в одной из школ в Северной Каролине, США. Полицейский вмешивается в борьбу и подхватывает одну из девочек, а затем с силой бросает ее на пол. После этого он очень грубо поднимает ее, заламывает руки и уводит.

Как сообщает портал Life, ссылаясь на слова матери пострадавшей, девочка пыталась разнять других дерущихся школьников, а сама не участвовала в потасовке. Позже выяснилось, что правоохранитель является ветераном местной полиции.