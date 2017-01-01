В Кельне задержали несколько сотен выходцев из Африки

Полиция немецкого города Кельна сделала выводы из новогодней ночи 2016 года, когда большое число жительниц города подверглись нападениям сексуального характера со стороны мигрантов и беженцев.

Чтобы не допустить “ночь изнасилований”, на дежурство в Новый год вышли около полутора тысяч полицейских. В результате несколько сотен мужчин, имеющих, предположительно, африканские корни, были задержаны. Именно выходцами из стран Северной Африки, по данным полиции, совершается большая часть преступлений сексуального характера.

Как сообщает агентство Associated Press, задержание проводилось с целью проверки документов, установления личности и проведения допроса. Однако действия стражей порядка снова были раскритикованы - на этот раз люди жаловались, что причиной задержания стала внешность.

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