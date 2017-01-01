Во Флоренции взорвалась самодельная бомба

Один из сотрудников итальянской полиции серьезно пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства, оставленного на пороге книжного магазина неподалеку от центра Флоренции.

Как сообщает агентство ANSA, подозрительный предмет, оказавшийся бомбой, был обнаружен полицейскими во время патрулирования улиц. По предварительной информации, взрыв прогремел при попытке обезвредить устройство, которое, как выяснилось, было оснащено часовым механизмом. Других пострадавших в результате этого инцидента нет.

Предполагается, что взрыв может быть связан с деятельностью неофашистской организации “Каса Паунд”.

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