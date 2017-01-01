Лукашенко: Белоруссия - островок спокойствия, но порох лучше держать сухим

В своем новогоднем обращении президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна “оказалась в заложниках” у своих экономических партнеров, однако это не мешает ей постепенно укреплять свой авторитет.

Лукашенко отметил, что добиться особого признания Белоруссии удалось благодаря своему дружелюбию и гостеприимству. Несмотря ни на что, страна продолжает оставаться “островком стабильности и спокойствия” и никогда не станет проявлять агрессию по отношению к своим соседям и братским народам. Однако президент напомнил гражданам страны, что “порох нужно держать сухим”, поскольку оборона страны - священный долг каждого гражданина.

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