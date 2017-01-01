Южнокорейский самолет случайно разбомбил море

В небе над Японским морем в тридцати километрах от побережья произошло ЧП. Самолет южнокорейской авиации случайно сбросил глубинные мины, противокорабельные ракеты и торпеду.

Как сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на военно-морские силы страны, один из членов экипажа случайно нажал на кнопку экстренного сброса оружия. К счастью, ошибка не привела к человеческим жертвам: в момент происшествия в этом районе находилась только одна рыбацкая лодка, которой не было причинено никакого ущерба.

При этом представитель ВМС заявил, что риск взрыва был полностью исключен, поскольку оружие не было снаряженным.

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