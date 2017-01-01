МВД Великобритании: ИГ планирует применить в стране химоружие

В МВД Великобритании заявили о планах “Исламского государства” (террористическая группировка, запрещена в России) применить на территории страны химическое оружие.

Как сообщил замглавы ведомства Бен Уоллес в интервью газете Sunday Times, ИГ намерено совершить атаки с большим количеством жертв. В качестве доказательства он привел случай ареста членов ячейки группировки в Марокко, у которых были найдены вещества, применяемые в химическом и биологическом оружии.

Уоллес добавил, что пока неизвестно, где и когда будет совершена атака, однако не приходится сомневаться, что намерение применить оружие против населения Европы у ИГ есть.

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