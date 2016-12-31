The Guardian: отныне Ближний Восток находится под командованием России, а не США

Издание The Guardian считает, что уходящий год заканчивается благоприятно для России. Несмотря на прогнозы скептиков, РФ в настоящее время является одной из ключевых фигур на мировой арене.

The Guardian напоминает, что прогнозы ряда зарубежных политиков в отношении России не оправдались. В частности, речь идет об утверждении президента США Барака Обамы, что РФ увязнет в «сирийской трясине». Наоборот, Россия достигала таких успехов, что можно сказать: на Ближнем Востоке теперь управляет РФ, а не США, пишет британская газета.

Такой вывод издание делает в связи с подписанием соглашения о прекращении огня на сирийской территории. Также The Guardian подчеркивает, что заключенное перемирие хоть и хрупкое, но не бесперспективное. И этому способствует ряд факторов. Прежде всего, изменение баланса сил после разгрома боевиков в восточном Алеппо, а также возможное изменение на дипломатическом поле, которое не исключено после избрания новым президентом США Дональда Трампа.