Пути поставки нефти ИГ подверглись ударам ВКС - СМИ

Сирийские СМИ сообщили сегодня о том, что были нанесены новые удары российскими ВКС на территории страны.

Они были произведены по путям, посредством которых поставляется нефть террористам ИГ (организация, запрещенная на территории РФ). По некоторым данным, были уничтожены несколько цистерн с горючим, сообщает ria.ru.

Напомним, что ранее в Сирии удалось достичь соглашения о перемирии между правительственными войсками и вооруженными группировками. Обе стороны согласились прекратить боевые действия. Это соглашение не касается таких группировок, как "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (организации, запрещенные на территории РФ).