Итальянский дирижер серьезно поплатился за утверждение, что Деда Мороза нет

В Италии дирижер серьезно поплатился за утверждение, что Деда Мороза на самом деле не существует. Джакомо Лоприено был уволен с занимаемой должности.

Инцидент произошел после представления по мотивам популярного мультипликационного фильма "Холодное сердце". Детишки подошли после спектакля к сцене, чтобы поприветствовать актеров. В этот момент дирижер взял микрофон и объявил, что Деда Мороза нет, сообщает ria.ru.

Это заявление шокировало малышей, которые стали плакать, и вызвало возмущение среди родителей. В итоге администрации ничего не оставалось, как уволить дирижера.