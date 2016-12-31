За теракты в иракской столице взяла на себя ответственность ИГИЛ

Стало известно, за взрывы, которые произошли в иракской столице, взяла на себя ответственность группировка «Исламское государство» (организация, запрещенная на территории России).

Напомним, что два теракта произошли практически одновременно в Багдаде. Взрывы прогремели на рынке около магазинов автозапчастей, которые находятся в центре города.

По некоторым данным, в результате трагедии погибло более двадцати человек, а свыше сорока были ранены, при этом информация о пострадавших и жертвах трагедии разнится. Также пока противоречивы сведения о том, каким образом были осуществлены теракты. По одним данным, один взрыв был устроен дистанционно, а второй посредством смертника. По другим, в обоих случаях действовали шахиды.