Названо самое кошмарное место на Земле, облюбованное инопланетянами

В Интернете обнародован рейтинг самых кошмарных мест на нашей планете. Его возглавил лес в Трансильвании. Список опубликовал развлекательный ресурс 9gag.com.

Как сообщается, свыше двадцати тысяч пользователей сайта отдали свой голос за это место. Лес Хойя-Бачу, который находится на окраине трансильванского города, давно пользуется недоброй славой. Он считается "бермудским треугольником" Румынии. Ходят слухи, что человек, который попадает в него, бесследно пропадает. А те, кому все-таки удалось выбраться из лесной чащи, рассказывали такие истории, от которых волосы вставали дыбом, сообщает ТАСС.

Также очевидцы утверждали, что видели в лесу инопланетян. А еще поговаривают, что электроника в данном месте сразу выходит из строя. Кстати, лес уже не раз попадал во всевозможные рейтинги. В том числе и те, что составляла "Би-би-си".