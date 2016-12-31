Украина без тепла не останется: получен кредит в $ 500 млн. на закупку газа

«Незалежная» без отопления не останется. Как сообщил «Нафтогаз Украины», было подписано соглашение о предоставлении компании кредита в размере пятисот миллионов долларов.

Зарубежные финансовые организации выдадут средства под поручительство Всемирного банка. Кредитная линия рассчитана на четыре года. Два из них планируется потратить на закачку газа, еще два – на оплату долга перед Россией, пишет ria.ru.

Также сообщается, что Украине разрешено покупать топливо, как на восточном, так и на западном направлениях в зависимости от выгоды предложений. Предполагается, что полученных денег хватит на то, чтобы обеспечить «незалежную» теплом как минимум на два года.