Умер легенда Диснея и создатель олененка Бэмби

Печальную новость сообщил сегодня Walt Disney Family Museum. В своем аккаунте в соцсетях музей написал, что ушел из жизни легендарный художник Тайрус Вонг.

Именно он нарисовал знаменитого олененка Бэмби из популярного мультфильма, созданного Walt Disney. Когда-то наброски животного в лесу, которые выполнил Вонг, заметил сам Уолт Дисней. Позднее они легли в основу мультипликационного фильма, который широко известен детям и взрослым всего мира, в том числе и российским.

Музей также выразил глубокие соболезнования семье скончавшегося. Тайрус Вонг умер в возрасте 106 лет. В студии он проработал около трех лет.