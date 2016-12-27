Трамп назвал ООН “местом приятного времяпрепровождения”

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что в настоящий момент ООН - всего лишь место, где можно приятно провести время. Он пообещал, что после его вступления в должность ситуация изменится.

Такое мнение Трамп выразил на своей странице в Twitter. Он заявил, что у ООН огромный потенциал, который пока не реализован. Сейчас организация больше похожа на клуб, в котором люди встречаются, общаются и вообще приятно проводят время. Республиканец заявил, что после 20 января, когда состоится его инаугурация, все изменится. При этом он не уточнил, какие именно шаги для этого намерен предпринять.

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