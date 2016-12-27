Додон отправил в отставку пронатовского министра обороны

Не надо было заигрывать с НАТО и пропагандировать присоединение к Румынии – так объяснил согражданам новый президент Молдавии Игорь Додон увольнение министра обороны Анатолия Шалару из прежнего правительства.

Информацию об отставке он опубликовал у себя в Facebook. Кроме того, к решению Додона подтолкнули давние обвинения министра в коррупции, нанесении ущерба обороноспособности страны на огромные суммы. Недовольство вызвали и высказывания Шалары уже в текущем декабре о том, что русские могут взять Кишинев за два часа, нарастив присутствие своих военных в Приднестровье до 20-30 тысяч человек. Заигрывания министра с НАТО и Румынией Додон счел противоречащими суверенитету страны.

В ответ последовал комментарий недавно избранного президента, что министр обороны Молдавии похож на вувузелу (духовой музыкальный инструмент у африканских народов), создающую много шума по поводу интеграции с Румынией, и вообще ему пора бы отправиться в тюрьму за свои беззакония.

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