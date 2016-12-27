В Нигерии толпа растерзала смертницу после неудавшегося теракта

На северо-востоке Нигерии разъяренная толпа устроила самосуд над неудавшейся террористкой после того, как во время теракта у нее не сработал пояс смертника.

Как сообщает Daily Mail, две террористки-смертницы устроили атаку на скотном рынке в центральном округе города Майдугури. Одной из них удалось привести в действие “пояс смертника”, у другой же взрывное устройство не сработало. Увидев это, разъяренные жители набросились на террористку и забили ее до смерти.

В настоящий момент неизвестно, пострадал ли кто-либо от взрыва, устроенного женщиной, взрывное устройство которой сработало. Ответственность за теракт ни одна группировка пока не взяла.

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