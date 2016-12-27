СМИ узнали о взломе компьютеров российского визового центра в США

Семнадцатилетний хакер с ником Капусткий заявил, что взломал базу данных Российского визового центра в США и получил доступ к данным клиентов, подавших документы для получения российской визы.

Юный хакер сам связался с журналистами BuzzFeed и сообщил о взломе. В качестве доказательств он предоставил скриншоты с именами, электронными адресами и телефонами американцев, которые обратились в Российский визовый центр для оформления поездки. По словам злоумышленника, его целью было привлечь внимание к уязвимости систем безопасности центра.

В организации полагают, что киберпреступник получил доступ к конфиденциальным данным более трех тысяч американцев.

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