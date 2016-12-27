Трамп: Обама сказал, что победил бы меня на выборах. Ни за что!

Президент США Барак Обама 26 декабря в одном из интервью, комментируя победу на выборах Дональда Трампа, сделал предположение, что мог бы выиграть эти выборы, будь он кандидатом от демократов. Трамп ответил…

Новоизбранный президент США Дональд Трамп уверен, что его победа на выборах была бы в любом случае. В своем «Твиттере» 27 декабря Трамп написал, что Обама, как и любой другой демократ, не смог бы выиграть эти выборы, и объяснил, почему.

победы Обамы, Трамп высказался предельно резко: «Ни за что!» По мнению Трампа, проиграла не сама Клинтон, а ее партия, которая при любом кандидате проиграла бы. Причиныдемократов Трамп тоже озвучил: неудачная реформа медицинского страхования, снижение количества рабочих мест и провальная борьба с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России). Касаемо возможнойОбамы, Трамп высказался предельно резко: «Ни за что!» По мнению Трампа, проиграла не сама Клинтон, а ее партия, которая при любом кандидате проиграла бы. Причины проигрыша Трамп тоже озвучил: неудачная реформа медицинского страхования, снижение количества рабочих мест и провальная борьба с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России).