Украинский художник выложил в Сеть глумливую карикатуру на жертв Ту-154

На Украине не перестают глумиться над ужасной авиакатастрофой, которая потрясла не только Россию, но и весь мир. Вслед за циничными публикациями в Сети со стороны чиновников «незалежной» последовали соответствующие действия среди обычных граждан.

Так стало известно, что художник Георгий Ключник нарисовал карикатуру на произошедшую трагедию и выложил ее в соцсеть. Он изобразил российских военных музыкантов, которые поют на морском дне. Так он поглумился над жертвами трагедии, которые направлялись в Сирию для того, чтобы оказать поддержку и поздравить соотечественников с наступающим Новым годом, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, что совсем недавно шквал осуждений вызвала циничная публикация в соцсетях советника Порошенко. В тот момент, когда другие государства высказывают России слова поддержки, украинский чиновник решил поглумиться над авиакатастрофой.

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