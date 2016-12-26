Запад опасается, что Турция покинет НАТО после сближения с Россией

Иностранные СМИ сообщают о том, что Запад всерьез обеспокоен сближением Москвы и Анкары. Причем, не исключается, что Турция может выйти из НАТО.

Какой-то период времени взаимоотношения между двумя странами были практически «заморожены». Это произошло после того, как Турция сбила самолет РФ. Однако Эрдоган приложил максимальные усилия, чтобы исправить ситуацию. А после попытки госпереворота в своей стране вообще направил взор на Восток, не найдя поддержки у Запада, сообщает ria.ru.

Теперь у Москвы и Турции очень дружественные отношения. Страны пошли навстречу друг другу в ряде вопросов. Иностранные СМИ полагают, что если так пойдет и дальше, то Турция может покинуть НАТО, что станет небывалой победой Москвы, которая не сравнится даже с успехами в Сирии.