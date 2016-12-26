Боевики заминировали перед уходом почти весь Алеппо, даже детские игрушки

В Минобороны России сообщили об ужасных находках на территории освобожденного от террористов Алеппо. Как стало известно, в сирийском городе обнаружили захоронения не одного десятка мирных жителей, которые подверглись жестокой расправе.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что уже по виду погребенных можно понять, что их жестоко убили. У многих нет частей тела. Большинство людей были убиты выстрелами в голову.

В ведомстве сообщили, что все ужасные факты будут задокументированы и преданы огласке, чтобы те, кто поддерживает так называемых «оппозиционеров» в Европе, смогли увидеть, что происходит в Сирии на самом деле.

Также военные сообщили, что перед уходом террористы максимально заминировали Алеппо. Они заложили взрывчатые вещества на улицах, при входе в здания, в автомобили и даже в детские игрушки.