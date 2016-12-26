Ким Кардашьян пришла на вечеринку без обручального кольца

Как стало известно СМИ, известная американская теледива, похоже, планирует на самом деле расстаться со своим супругом. По некоторым данным, официальное объявление о разводе стоит ожидать уже в ближайшее время.

Пока лишь о размолвке знаменитости с мужем все лишь догадываются. Хотя некоторые знаки довольно красноречивы. Так, стало известно, что Ким Кардашьян запретила супругу появляться на ежегодной вечеринке своей семьи. А сама пришла на праздник без обручального кольца, сообщает life.ru.

Однако на Канье Уэста слова жены не подействовали. Он все-таки заявился на вечеринку и ушел с нее вместе с Ким. Правда, по мнению некоторых из окружения пары, это вряд ли сможет спасти звездный брак.