Савченко допросили в СБУ после переговоров с Захарченко и Плотницким

После встречи с лидерами народных республик Донбасса Надеждой Савченко заинтересовались украинские спецслужбы. Сегодня стало известно, что депутат Верховной Рады была допрошена сотрудниками СБУ.

Как заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, он не считает нормальной ситуацию, при которой представитель законодательной власти страны проводит переговоры на территории другого государства, используя методы конспирации. Один из таких методов – отключение на встрече мобильных телефонов.

О том, что Надежда Савченко тайно встретилась в Минске с главой ДНР Александром Захарченко и руководителем ЛНР Игорем Плотницким, СМИ сообщили в начале декабря. Переговоры с представителями «террористических организаций» вызвали возмущение у коллег бывшей летчицы по депутатскому корпусу – Савченко была исключена из состава фракции «Батькивщина».

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