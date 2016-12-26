Индия снова запустила межконтинентальную ракету

Четвертый и снова успешный запуск собственной межконтинентальной ракеты Agni-V осуществила Индия. В этот раз, как сообщают военные – на полную дальность с острова Абдул Калам в Бенгальском заливе.

Ракета состоит из трёх ступеней и способна нести ядерную боеголовку или другой груз весом до полутора тонн. Длина корпуса составляет менее 18 тонн, вес – до 50 тонн. По характеристикам полёта ракету принято оценивать как промежуточную между аналогами средней и высокой дальности. Однако китайские эксперты полагают, что реальная дальность выше объявленной – 8000 вместо 5500 км. До Африки долетит, если очень потребуется.

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