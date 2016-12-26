Председатель КНР выразил России соболезнования в связи с крушением Ту-154

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил России свои соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ.

Глава Китая направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму с теплыми словами, в которой говорится, что правительство страны выражает глубокое сочувствие в связи с этим трагическим событием. Как сообщает Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин также соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе.

Напомним, накануне самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, упал в Черное море. На борту находились 92 человека, в частности, основной состав Ансамбля имения Александрова, доктор Лиза и журналисты.

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