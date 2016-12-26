При Трампе будут отменены 70% указов Обамы

Сторонник избранного 45-го президента США Дональда Трампа, бывший спикер конгресса Ньют Гингрич заявил, что после инаугурации миллиардер отменит примерно 70 процентов указов, которые подписал Барак Обама.

Гингрич убежден, что Трамп отменит 60-70 процентов указов Обамы в первые дни своего официального назначения на пост президента США. В эфире телеканала Fox News Гингрич также заявил, что новоиспеченный глава Штатов постарается наладить отношения с рядом представителей Демократической партии и увеличить таким образом число своих сторонников в Белом доме и Сенате.

Кроме того, бывший спикер конгресса заметил, что считает последние действия Барака Обамы на посту президента страны "отчаянным исступлением".