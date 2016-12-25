ДНР присоединится к трауру по погибшим в авиакатастрофе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил 26 декабря днем траура по погибшим при крушении российского Ту-154 над Черным морем.

Немногим ранее об аналогичном решении объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также добавил, что Белоруссия скорбит вместе с Россией по жертвам авиакатастрофы.

На борту разбившегося самолета находилось 8 членов экипажа, 64 участника ансамбля им. Александрова, 8 военнослужащих, 9 журналистов, двое федеральных служащих, а также глава благотворительного фонда. Информации о выживших в результате крушения до сих пор нет. По последним данным, спасателям удалось поднять из воды одиннадцать тел.