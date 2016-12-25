Турция утвердила соглашение с Россией по “Турецкому потоку”

Кабинет министров Турции утвердил российско-турецкое межправительственное соглашение по газопроводу “Турецкие поток”, подписанное сторонами в октябре этого года.

Согласно соглашению, по дну Черного моря пройдут две нитки магистрального газопровода, при этом одна из них будет поставлять газ на турецкий рынок, вторая же - европейским странам транзитом через Турцию в том случае, если будет заинтересована в поставках российского газа и предоставит гарантии этого.

Российский лидер Владимир Путин во время подписания соглашения отметил, что Турции будет предоставлена скидка на газ по "Турецкому потому". В свою очередь Эрдоган заверил, что работы по проекту будут вестись с максимальной скоростью.

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