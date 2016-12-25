Советник Порошенко предложил “отметить” крушение Ту-154 “боярышником”

Советник президента Украины Юрий Бирюков выступил с весьма циничным заявлением по поводу крушения в Черном море самолета Ту-154, которое унесло жизни более девяноста человек - 8 членов экипажа, а также журналистов, артистов и госслужащих.

На своей странице в Facebook он написал, что крушение самолета и гибель “80 военнослужащих армии орды” вызывает у него только одно желание - отнести к российскому посольству бутылочку «боярышника».

Комментарий не остался без внимания и вызвал возмущение многих пользователей. Так, российский актер Ефим Шифрин назвал немыслимыми слова Бирюкова и напомнил, что когда гибнут мирные люди, “принято либо скорбеть, либо молчать”.

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