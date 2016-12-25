В Италии по ТВ спел ансамбль имени Александрова

Ансамбль имени Александрова, традиционно называемый даже за границей Хором Красной Армии, исполнил сегодня в 16:53 гимн России по итальянскому ТВ в сопровождении новости о гибели артистов.

Телеканал RaiNews24 сегодня первым в Италии сообщил о катастрофе в районе Сочи российского самолёта, на котором летела труппа военного ансамбля, имеющего 90-летнюю историю. «В годы Второй мировой войны он стал бастионом сопротивления и борьбы против оккупации нацистской Германии», - говорилось в новости.

После войны Хор Красной Армии много гастролировал и стал достаточно известным за пределами страны. На самолёте, летевшем в Сирию и разбившемся Чёрном море, в числе пассажиров были 64 артиста ансамбля, летевшие поздравлять российских военнослужащих с предстоящим праздником.

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