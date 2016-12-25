После ухода американцев Европа останется музеем

Америка, по-видимому, уходит из Европы. И это может привести к самым неожиданным последствиям.

Германия существовала как культура и как Великая империя германской нации ещё в Средневековье. Понятно, что на нынешнем этапе развития эти модернистские и постмодернистские либеральные элиты будут меняться во всех странах Европы.



Сегодня в Европе паника связана и с тем, что американцы уходят. Они уходили бы и при Клинтоне, они уходят сейчас быстрее при Трампе. Уходит американский «зонтик», по-русски – американская «крыша». За неё приходилось платить лояльностью. Но она была очень выгодна: позволяла почти ничего не тратить на оборону и безопасность, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.



При таком раскладе Европа для всего мира останется всего лишь музеем. Это наш общий музей, это наши камни, как можно от них отказаться? Это наша история, наша культура. Когда европейская культура рухнула между VI и XI веками, она сохранялась в Византии, откуда и пришла к нам. Вы помните европейские здания, которые были построены в Европе между VI и XI веками?



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